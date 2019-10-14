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Anne yüreğiyle lösemiye 2. çalım

Anne yüreğiyle lösemiye 2. çalım

Hamileyken yeniden lösemiye yakalanan Fatma Çelik, gebeliğinin 6. ayında kemoterapiye başladı. Çelik, doğumdan 8 ay sonra iyileşti.

Batman’da 2011’de lösemiye yakalanan Fatma Çelik, 7 ay süren kemoterapi tedavisiyle hastalığı yendi. Genç kadın, 2015 yılında 4’üncü çocuğuna 6 aylık hamileyken kanserin nüksettiğini öğrendi. Doktorlardan oluşan konsey, kemoterapiye başlanacağı için Çelik’e hamileliğini sonlandırılması gerektiğini söyledi. Çelik, hastalığı ilerlemesine rağmen çocuğunu dünyaya getirmek istediğini belirterek bunu reddetti. Heyetteki Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal, hamilelikte ilk 3 ay geçtiği için gebeliğe uygun ve bebeğe zarar vermeyecek şekilde kemoterapi tedavisine başladı. İki seans kemoterapi alan Çelik, 8 aylıkken kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nde bulunan iliğin nakli sayesinde Fatma Çelik, doğumdan 8 ay sonra sağlığına kavuştu. 

3 AYLIK GEBELİK SONRASI ZARARSIZ

Hamilelikte kemoterapi tedavisinin mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal, şu bilgiyi verdi: “Gebeliğin ilk 3 ayında kemoterapilerin tümü sakıncalıdır. Ama 3 ay sonrasında bebekte organ gelişimi bittikten sonra belirli kemoterapileri, lösemi ve lenf kanseri gibi bazı hastalıklarda kullanabiliyoruz.”

KIZIM DA BAĞIŞÇI OLACAK

Kızı Fatma Zeren’le (4) birlikte hayatın tadını çıkaran Fatma Çelik, kanseri yendikten sonra yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek şöyle dedi: “Kızıma ‘Sen benden 8 ay büyüksün’ diyorum. Donör olmak çok önemli. Bir tüp kanla bir aile kurtuluyor. Kızım da 18 yaşına geldiğinde bağışçı olacak.”

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