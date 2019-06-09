Ankara'dan acı haber geldi! Sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Ankara'da başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. İlçede sağanak devam ediyor. Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut'ta hayatı felç etti. Yaklaşık 2 saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda iş yerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobil ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı yolcu otobüsleri de mahsur kaldı. Yolda kalanlar araçlarını iterek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Bu arada ilçede düğün salonuna ait otoparkta bulunan çok sayıda araç sular altında kalarak, zarar gördü.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

İlçede yaşanan sel sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Kentte sağanak yağış Etimesgut'un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oluyor.

SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.

Kent genelinde etkili olan sağanak, Karataş Mahallesi’nde sele neden oldu. Birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sulara kapıldı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Arslan, köylüler tarafından sudan çıkarıldı. Köylüler, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

'BAHÇE KAPISINI KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN SELE KAPILDI'

Olayı anlatan görgü şahitlerinden Mustafa Ulu, "Ayşe Arslan, bahçe kapısını kapatmaya çalışırken suya kapıldı. Aşağıda büze takılmıştı. Biz onu çıkardık oradan, vefat etmişti. Daha sonra muhtarı aradık, ambulans ve ekipler geldi. Sağlık ekipleri geldiğinde kadını vefat etmiş halde buldu" dedi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)