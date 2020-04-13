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  3. Ankara'da yangın paniği

Ankara'da yangın paniği

Ankara'da yangın paniği

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi 1818. Sokak Mira Park Sitesi A Blok’ta bir dairenin balkonunda çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Sincan İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen evdeki 2 kişiye ise olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 2 kişi hastaneye kaldırılırken, dairede maddi hasar meydana geldi.


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