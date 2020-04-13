Ankara'da yangın paniği

Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi 1818. Sokak Mira Park Sitesi A Blok’ta bir dairenin balkonunda çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Sincan İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen evdeki 2 kişiye ise olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 2 kişi hastaneye kaldırılırken, dairede maddi hasar meydana geldi.