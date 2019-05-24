Ankara'da tazminatını alamadığı eski iş yerinde, muhasebeciyi tabancayla yaraladı

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar (GİMAT) bölgesinde meydana geldi. Bir süre önce yanında çalıştığı toptancının iş yerine tabancayla gelen İbrahim B., içerideki müşterileri ve çalışanı dışarı çıkardı. İbrahim B., daha sonra muhasebe bölümüne giderek, burada görevli Meryem Gündüz ile tartışmaya başladı. İbrahim B., tartışma sırasında tabancayı çıkararak, Gündüz'e 3 el ateş etti. Gündüz, kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim B. de iş yerinin önündekilere tehditler savurduktan sonra otomobiline binip, kaçtı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meryem Gündüz, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de kaçan İbrahim B.'yi İvedik Caddesi'nde, olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim B.'nin, ilk ifadesinde, tazminatını alamadığını ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan iş yeri önünde bulunanların panik anları, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde İbrahim B.'nin, iş yeri önünde tabancayla havaya ateş etmeye çalıştığı; ancak silahın tutukluk yaptığı anlar yer aldı. İbrahim B.'nin aracıyla olay yerinden kaçma anı da kameraya yansıdı.

DHA