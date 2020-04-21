Ankara'da şok operasyon! Gerçek ürünlerin bandrollerini yapıştırmışlar

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yapılan çalışmalarda Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin TAPDK bandrolü temin ederek, bu bandrolleri makaron kutularına yapıştırıp piyasaya sürdüğünü belirledi. Yapılan çalışmaların ardından iş yerine düzenlenen operasyonda, 26 bin 650 adet mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 milyon adet makaron ele geçirildi. Böylece devletin yaklaşık 335 bin TL vergi kaybına uğraması önlendi. Operasyonda E.B.A., A.Ö., B.Ö. ve M.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.