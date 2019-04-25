Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9285
  • 6,6143
  • 243.425
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da sahte içki üretip, TAPDK bandrolü yapıştırarak gece kulübü ve restoranlara satış yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

x

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da kaçak içki üretip, restoran ve gece kulüplerine satış yapan çetenin izine ulaştı. Bunun üzerine çeteyi takibe alan ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi. Yapılan çalışma kapsamında Ankara'da belirlenen 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlere yapılan baskında çete lideri C.Ç., A.Ç., İ.Ç. ile birlikte V.Y., A.B., A.T., M.P., R.K., Y.Y. ve S.C. isimli toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise 2 bin 750 adet boş içki şişesi, 316 içki, 3 bin 600 adet sahteTAPDK bandrolü, 30 litre PH düşürücü madde, 30 litre saf alkol ve 204 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

SAHTE BANDROLLÜ SAHTE İÇKI SATIŞI

Diğer yandan yapılan çalışmalarda, çetenin ürettiği sahte içkileri, sahte TAPDK bandrolü yapıştırarak alkol satışı yapılan iş yerlerine bu şekilde satış yaptığı belirlendi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 katlı lüks villaya baskın!

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!