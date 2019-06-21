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  3. Ankara'da komşu cinayeti: Kadını öldürüp eşi ve oğlunu yaraladı

Ankara'da komşu cinayeti: Kadını öldürüp eşi ve oğlunu yaraladı

Ankara'da komşu cinayeti: Kadını öldürüp eşi ve oğlunu yaraladı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi ile oğlu yaralandı.

Tuzla Mahallesi'ndeki apartmanda aralarında husumet bulunan Kadir D. ile komşuları Kuddusi, eşi Fidan ve oğlu Muhammed Altundağ arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.     

Tartışma sırasında Kadir D'nin tüfekle ateş açması sonucu Fidan Altundağ olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı.      

Sağlık durumu ağır olan baba ve oğlu, ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.      
Kadir D. polislerce gözaltına alındı. 

(AA)

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