Ankara'da inşaat çukuruna serinlemek için giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir inşaatın çukurunda bulunan suya serinlemek için giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İnşaatın bulunduğu bölgeye ihbar üzerine 112 Acil Servis ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yapılan çalışma sonucu çocuğu sudan çıkarttı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA