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09 Haziran 2019 Pazar 09:08 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 09:08

Ankara'da feci kaza: 1'i ağır, 3 kişi yaralı

Ankara'da feci kaza: 1'i ağır, 3 kişi yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin yön levhalarını devirmesi sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'nde bulunan Mamak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin L. yönetimindeki 06 GB 7757 plakalı otomobil, Mamak Caddesi üzerinde seyrederken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce yön levhalarını devirdi ardından da karşı kaldırımdaki trafik ışık direğini yerinden söktü. Direklere çarpan otomobil, kaldırıma çıkarak bir lokantanın önünde durabildi. Kazada, sürücü Yasin L. ile araçta bulunan Furkan D. ve Kadir K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar, bir çarşı ve mahalle bekçisi ise yaralılardan birinin başını havlu ile tutarak ilk yardım yaptı. Sağlık ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Furkan D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
(İHA)

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