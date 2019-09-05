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  3. 3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldı!

3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldı!

3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldı!

Ankara'da, 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Natayolu Caddesi'ndeki markette çocuklarıyla alışveriş yapan çift, poşetlerini yüklemek için otoparktaki otomobiline geldi. Baba, küçük çocuğunu şoför koltuğuna bırakıp tekrar markete dönerken anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmeye başladı. İddiaya göre, bu sırada direksiyon başında oturan çocuğun kontak anahtarın çevirmesi sonucu otomobil hareket etmeye başladı. 

Otomobil, marketin camlarını kırıp, içeri girdikten bir süre sonra durdu. Otomobilin arkasında bulunan anne ise aracın arkasından içeri girip çocuğunu dışarı çıkardı. Anne ve oğlunun hafif şekilde yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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