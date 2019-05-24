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  3. Ankara Zübeyde Hanım Mahallesi muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, sahurda davul çalıyor

Ankara Zübeyde Hanım Mahallesi muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, sahurda davul çalıyor

Ankara Zübeyde Hanım Mahallesi muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, sahurda davul çalıyor

Ankara Zübeyde Hanım Mahallesi muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, hayırseverlerle sahurda davul çalıyor, toplanan paralarla yardıma muhtaç öğrencilere bayramlık alıyor.

Ramazan ayının önemli geleneklerinden birini yaşatan davulcular, artık hayırda da yarışıyorlar. Ankara Zübeyde Hanım Mahallesi muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, hayırseverlerle sahurda davul çalıyor, toplanan paralarla yardıma muhtaç öğrencilere bayramlık alıyor. Muhtara sahurlarda zaman zaman minik oğlu da eşlik ediyor.

Altındağ Zübeyde Hanım mahallesi muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız mahallede uygulamaya geçirdiği projeyle Ankara, Altındağ’da ses getirdi.

Muhtar Yalnız, arkadaşlarıyla birlikte üstlendiği projede ramazan ayının sembolü olan Ramazan davulunu hayırsever gençlerle birlikte çalıp, toplanan paralarla mahalledeki öğrencilere bayramlık alınmasına öncülük ediyor.

Önceki gün bayramlıklarına kavuşan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.

MAZLUMLAR GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Yüzlerce mazlum çocuğu önceki gün hediyeleriyle buluşturan Muhtar Şükrü Yalnız, başlattıkları kampanyaya hem devlet kurumlarının hem de hayırsever işadamlarının sahip çıktığını belirtti.

Mahalle esnafından, öğretmenlere kadar herkesin projenin içinde yer aldığını vurgulayan Yalnız, “Yetimler, öksüzler ve mazlum çocuklarımız tüm mahallede birliği sağladı. Ne mutlu onlara. Bize değil onlara, çocuklarımıza teşekkür edilmesi gerekiyor. Onlar gülerse dünya güler” dedi.

İYİLİK YOLUNDA BİRLEŞTİK

Başlattıkları kampanyanın aslında bir farkındalık projesi olduğunu ifade eden Şükrü Yalnız, “İstiyoruz ki karınca misali safımız, yolumuz belli olsun. Sonra safımıza katılanlar, yolumuza öncülük edenlerin sayısı artsın. Çok şükür bunu başardık. İyilik yolunda birleştik. İnşallah bu iyiliği tüm yeryüzüne yaymak için daha kapsamlı projeler yürütmek istiyoruz. Bu projemizin tüm mahallelerimizde de yürütülmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

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