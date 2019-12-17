Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ev sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. TOKİ'den 100 bin konut müjdesi geçtiğimiz hafta geldi. Bu kapsamda Ankara'da yaşayan vatandaşlar da yapılacak konutların nerelere inşa edileceğini, başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor. İstanbul için 10 bin olan sosyal konut sayısı, diğer illerde ise nüfusa oranla gerçekleşecek.Bu sayı Ankara için 4 bin, Konya için 4 bin ve İzmir için 3 bin 500 olacak. Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, 2020 TOKİ Ankara projeleri hangi bölgelerde? sorusunun yanıtı haberimizde..

ANKARA TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

16 Aralık itibariyle başlayan TOKİ Ankara başvuruları 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.

başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi” Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi” Yetkili banka Şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacaktır.

E DEVLETTEN BAŞVURU

"100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

TOKİ ANKARA BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

2 artı 1 daireler için 500 TL; 3 artı 1 daireler için 1000 TL başvuru ücreti ödenecek.

2020 TOKİ ANKARA PROJELERİ NEREDE?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da yedi ilçede konut yapılacak.

Ankara Beypazarı'nda 2 artı 1 konut tipinde 350; 3 artı 1 konut tipinde bin 150 daire.

Ankara Güdül'de 2 artı 1 konut tipinde 140; 3 artı 1 konut tipinde bin 60 daire.

Ankara Sincan'da 2 artı 1 konut tipinde 1610; 3 artı 1 konut tipinde bin 690 daire.

Ankara Nallıhan'da 2 artı 1 konut tipinde 140; 3 artı 1 konut tipinde bin 60 daire.

Ankara Bala'da 2 artı 1 konut tipinde 105; 3 artı 1 konut tipinde bin 45 daire.

Ankara Haymana'da 2 artı 1 konut tipinde 0; 3 artı 1 konut tipinde bin 150 daire.

Ankara Çubuk'ta 2 artı 1 konut tipinde 350; 3 artı 1 konut tipinde bin 150 daire.

TOKİ ANKARA KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI 2020

*Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

*T.C. vatandaşı olması,

*Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

*Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

*Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

*Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

*Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

*Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.