Ankara'da yağmur ne kadar sürecek? İşte Ankara hava durumu

Ankara hava durumu ile ilgili Meteoroloji açıklaması araştırılan konular arasında yerini aldı. Ankara’da yağmur var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü illerin saatlik ve haftalık hava durumu uyarılarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Bu uyarılara göre vatandaşlar gerekli önlemleri alıyorlar. 21 Ağustos’ta İç Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara’da yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK?

İç Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAATLİK HAVA DURUMU

ANKARA’DA BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, 22 Ağustos Perşembe günü de hava yağışlı olacak.

İSTANBUL’DA BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu kapsamda, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.