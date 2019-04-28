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  3. Ankara Çubuk'ta rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara Çubuk'ta rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara Çubuk'ta rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kapağı açık unutulan rögara düşen dana, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Atala'ya ait dana, otlarken yol kenarında kapağı açık unutulan rögara düştü.

Başı ve ön ayakları rögarın dışında kalan danaya fark eden çevre sakinleri, hayvanın yardımına koştu. Çağırılan iş makinesinin kepçesine halatla bağlanan dana, çekilerek kurtarıldı. 

(DHA)

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