II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir?
II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
A: Mızıka
B: Saksafon
C: Piyano
D: Gitar
Doğru cevap: Piyano