II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndaki askerlere cephede çalmaları için uçaklardan paraşütle atılan enstrüman hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: Mızıka

B: Saksafon

C: Piyano

D: Gitar

Doğru cevap: Piyano