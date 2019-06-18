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Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan H.R. (43), amcası Şefik R. (63) ile birlikte yaşadığı evi yaktı. Yeğeni tarafından ateşe verilen evin kapısı üzerine kilitlenen Şefik R., alevlerin arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıld

Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi 558. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği'ni aradı.

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde 2 kişi olabileceği bilgisi üzerine, kapıyı kırarak içeri girdi. Alevler içinde baygın halde olan Şefik R. kurtarılarak, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu belirlenen Şefik R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Yapılan inceleme sonunda yangını Şefik R.'nin birlikte yaşadığı yeğeni H.R’nin çıkardığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen H.R.'nin ateşe verdiği evde amcasını kilitlediği, kendisinin ise dışarıda beklediği ve gelen jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Olayla ilgili Zeytinli Jandarma Karakolu ekipleri soruşturma başlattı.

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