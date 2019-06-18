Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi 558. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği'ni aradı.

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde 2 kişi olabileceği bilgisi üzerine, kapıyı kırarak içeri girdi. Alevler içinde baygın halde olan Şefik R. kurtarılarak, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu belirlenen Şefik R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Yapılan inceleme sonunda yangını Şefik R.'nin birlikte yaşadığı yeğeni H.R’nin çıkardığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen H.R.'nin ateşe verdiği evde amcasını kilitlediği, kendisinin ise dışarıda beklediği ve gelen jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi Olayla ilgili Zeytinli Jandarma Karakolu ekipleri soruşturma başlattı.