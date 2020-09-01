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  3. Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket! Ambulans eve gidemeyince 120 kilo ağırlığındaki hastayı 2 kilometre taşıdı
01 Eylül 2020 Salı 10:18 | Son Güncelleme:

Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket! Ambulans eve gidemeyince 120 kilo ağırlığındaki hastayı 2 kilometre taşıdı

Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket! Ambulans eve gidemeyince 120 kilo ağırlığındaki hastayı 2 kilometre taşıdı
IHA

Batman'ın Sason ilçesinde ihbar üzerine hasta almaya giden ambulans eve gidemeyince 74 yaşındaki 120 kilo ağırlığındaki hastayı sırtına alan ambulans şoförü, hastayı 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa getirdi.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyünde yaşayan 74 yaşındaki 120 kilo ağırlığındaki yatalak hasta Fatma Arslan, evinde fenalaşınca, ailesi 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan 112 sağlık ekipleri, kısa süre içerisinde köye ulaştı. Ekipler, hastanın ikamet ettiği eve yol olmayınca ambulansı park ederek eve gitti. Evde hastaya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekibinden ambulans şoförü Mahsum Yaman, hastayı sırtına alarak 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar götürdü. Ambulans şoförünün bu hareketi, hastanın yakınları ve çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Arslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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