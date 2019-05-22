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Amasya'da tırtıllar, ağaçları ve evleri sardı

Amasya'da tırtıllar, ağaçları ve evleri sardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ağaçların yapraklarını ve evlerin duvarlarını saran tırtıllar, yöre sakinlerini endişelendiriyor. Amasya Belediyesi görevlileri, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

Taşova'da, ağaçların yapraklarını ve evlerin duvarlarını tırtıllar kapladı. Yöre sakinleri, evlerinin içine kadar giren tırtılların, kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Pencerelerini açamadıklarını, balkonlara çıkamadıklarını dile getiren Taşovalılar, belediyeye başvurdu. Bunun üzerine Amasya Belediyesi görevlileri, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

Mahallede oturan emekli öğretmen Rafet Öztürk, tırtılların evlerini sardığını belirterek, "Boş arazide otların arasında yumurtadan çıkan tırtıllar mahallemizin her tarafını sardı. Belediye bu yüzden ilaçlama yaptı. İnşallah başarılı olur. Ana yolu geçip, bahçeye giren tırtıllar, çiçek yapraklarını sarmış durumda. Duvarlarda, diğer katlarda da var. İlaçlandığı için de birçoğu düşmüştü. Önlemler alınmalı" dedi.

(İHA)

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