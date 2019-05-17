Amasya'da çöp evden çıkan bir kamyon atık görenleri şoke etti

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kamyon çöp çıkartılan ev, belediye ekiplerince temizlendi. Cumhuriyet Mahallesi Kırım Sokak'ta Şadiye Dinçel'e (87) ait apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, Suluova Belediyesine şikayette bulundu. Bunun üzerine eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi. Evde biriken atıklardan dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, poşetlere koydukları çöpleri çıkararak kamyona yükledi.

Eşinin ölümünden sonra yalnız yaşayan ve çocuğu bulunmayan emekli Dinçel'in evinden bir kamyon çöp çıkartan ekipler, burayı temizleyip dezenfekte ettikten sonra değerli eşyalarını ev sahibine teslim etti. Yaşlı kadının huzurevine alınması için girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.



(AA)