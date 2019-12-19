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  3. Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu yaptı, 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabaha karşı Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 2 bin 572 litre kaçak alkol, 2 adet rakı yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneği, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kurusıkı mühimmatı ve 60 kilogram rakı yapımında kullanılan anason tohumu ele geçirildi. 13 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

 


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