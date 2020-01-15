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  3. Amanoslar'da 5 kilo TNT patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Amanoslar'da 5 kilo TNT patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Amanoslar'da 5 kilo TNT patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 5 kilo TNT patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, 14 Ocak'ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında, merkez ilçe Amanos Dağları eteklerindeki Küllü Köyü Çatköy mevkisinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan 2 noktada toprağa gömülü vaziyette depo bulundu.

TNT PATLAYICI BULUNDU

Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, 5 kilo TNT patlayıcı madde, 5 kilo sıvı yağ, 2 kilo çikolata kreması, 6 kıyafet, 5 kilo zeytin, 10 kilo pekmez, tencere, çaydanlık ve 5 metre naylon ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise yerinde imha edildi. Bölgede, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

DHA


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