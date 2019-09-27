Altuğ'u ezip ailesine haber verdiler

Çocuğun mahalleliden Hasan Özel’in oğlu Alptuğ olduğunu fark eden E.I., aileye haber verdi.

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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı şüpheli bulan jandarma görgü tanıklarının ifadesini aldı. Alptuğ’un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce bir kamyonun hızla geçtiği öğrenildi. Kamyon sürücüsünün Alptuğ’u bulan E.I.’nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı.