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Altuğ'u ezip ailesine haber verdiler

Altuğ'u ezip ailesine haber verdiler

Balıkesir Manyas’a bağlı Boğazpınar Mahallesi’nde önceki gece E.I. (65) dere kenarında bir çocuğun hareketsiz yattığını gördü.

Çocuğun mahalleliden Hasan Özel’in oğlu Alptuğ olduğunu fark eden E.I., aileye haber verdi. 

KOMŞULARA GÖZALTI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı şüpheli bulan jandarma görgü tanıklarının ifadesini aldı. Alptuğ’un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce bir kamyonun hızla geçtiği öğrenildi. Kamyon sürücüsünün Alptuğ’u bulan E.I.’nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. 

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