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  3. Alperen'in babasına kreşte 'özel' görev

Alperen'in babasına kreşte 'özel' görev

Alperen'in babasına kreşte 'özel' görev

Okul servisinde unutulunca havasızlıktan boğulan minik Alperen’in  babası Serkan Sakin, belediyeye ait kreşin sorumluluğuna getirildi.

İzmir Çiğli’de 15 Ağustos 2017’de okul servisinde unutulunca havasızlıktan boğulan Alperen Sakin’in (3) babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi Harmandalı Okul Öncesi Eğitim Merkezi sorumlusu oldu. Okulun idari işlerini yürüten Sakin, gününün büyük bölümünü çocuklarla oynayarak evlat acısını hafifletmeye çalışıyor. Kreşteki çocukları kendi çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Sakin, “Oğlumuzu kaybettik ama başka Alperenlerimiz, Ayşelerimiz, Alilerimiz, Ali Erenlerimiz oldu.Onlara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Günde 4 defa yoklamalarını aldığımız oluyor. Bir eksik varsa ailelerine haber veriyoruz" dedi. 

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