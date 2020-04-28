Alo fetva hattı nedir, numarası kaçtır? Diyanet fetva hattı 2020 ne işe yarar? soruları Ramazan ayının gelmesiyle yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ücretsiz olarak hizmete sunduğu fetva hattında vatandaşlarım kafasına takılan dini sorular görevliler tarafından cevaplanacak. Sabit hat ve cep telefonları üzerinden aranan fetva hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALO FETVA HATTI NEDİR, NUMARASI KAÇTIR?

İslam dini konusunda merak edilen bütün soruları cevaplamaya çalışan Diyanet'in ücretsiz fetva hattı onlarca kişiyle hizmet sunuyor. Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre il müftülükleri bünyesinde hizmet sunan Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattına sorular sorulabilinecek. Ayrıca resmi internet sitesine üye olarak veya e-devlet üzerinden Din İşleri Yüksek Kuruluna dini sorularınızı sorabilirsiniz.

DİYANET FETVA HATTI 2020 NE İŞE YARAR?

Vatandaşların günlük hayatında karşılaştığı sorunların dini mahiyetini öğrenmek için ilk başvurdukları nokta oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 'ücretsiz fetva hattı' kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. İslam dini konusunda merak edilen bütün soruları cevaplamaya çalışan Diyanet'in ücretsiz fetva hattı onlarca kişiyle hizmet sunuyor.

Vatandaşlardan gelen yoğun talebe daha hızlı cevap verebilmek ve ücretsiz olarak daha geniş toplum kesimlerine ulaşabilmek amacıyla oluşturulan Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası "190" olarak belirlendi. Sabit ve cep telefonlarından 190 numarasını çevirerek, bulundukları şehrin il müftülüğüne bağlanacak olan vatandaşlar, müftülüklerde bulunan "Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonu" üyelerine sorularını yöneltebilecek.

DİYANET'TEN FETVA MOBİL UYGULAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığınca geliştirilen, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından güncel meselelere dair sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına erişilebilecek uygulama, mobil cihazlar üzerinden erişime açıldı.

iOS ve Android işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.