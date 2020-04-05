ALO 199 nedir? ALO 199 hattı ücretli mi? İşte cevabı!

ALO 199 hattı nedir? Koronavirüs salgının önlem amacıyla şehirlerarası yolculuklar izin belgesine tabi tutuldu. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede izin belgesi başvurusu kabul edilenlerin şehir dışına çıkabileceğini duyurdu. ALO 199 ücretli mi? Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALO 199 NEDİR?

İçişleri Bakanlığı şehirler arası yolculukları kısıtlama kararı alarak, yalnızca izin belgesi olanların şehir dışına çıkabileceğini açıklamıştı. Seyahat izin belgesi almak isteyenler nereden başvuru yapacağını merak ediyor.

Zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğine dikkat çeken İçişleri Bakanlığı Alo 199 hattı üzerinden de seyahat izin belge başvurusu yapabileceklerini duyurdu. Nüfus ve vatandaşlık İşleri randevu hattı olan Alo 199 Kovid-19 boyunca izin belge başvurusu için hizmet verecek. Hattın aranması ve başvurunun yapılması sonrasında çağrı merkezinde çalışan personeller başvuru kaydını seyahat izin kurullarına iletmekte ve en kısa süre içinde başvuru sahiplerine olumlu ya da olumsuz sonuç ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bilgilendirmeler kısa mesaj, telefon ya da elektronik posta yolu ile yapılabilmektedir.

ALO 199 HATTI ÜCRETLİ Mİ?

Nüfus ve vatandaşlık İşleri randevu hattı olan Alo 199 Kovid-19 boyunca izin belge başvurusu için hizmet verecek olan hat ücretsiz değildir. Bu hat normal sabit hatlarla aynı ücrete tabidir. Örneğin, normal ev telefonunuzdan herhangi bir hattı aradığınızda ne kadar ücret tutuyorsa, aynı şekilde bu hattı aramanızın maliyeti bu kadardır.

Malumunuz olduğu üzere 112, 155 gibi hatlar ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Son yıllarda bir çok çağrı hattı oluşturulmuştur Kamuya ait. 199 Çağrı hattı bunlardan biri olup, ücret konusunda fazla bir ücreti söz konusu değildir.