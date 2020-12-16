Alkollü FETÖ üyeleri polise saldırdı: Gözaltına alındılar

Ankara'nın Altındağ İlçesi girişinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 38 GF 288 plakalı aracı durdurdu. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatte durdurulan araçtaki sürücü ile birlikte 4 kişinin de alkollü olduğu görülünce zanlılar araçtan indirilmek istendi. Bu sırada 4 şüpheli de polise saldırdı. Zanlılardan birinin FETÖ soruşturmaları kapsamında Kocaeli'nde görev yaparken meslekten atılan komiser, diğerinin ise askeri okul öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, zanlıların saldırdığı bir Emniyet Amiri darp raporu alırken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Araçta alkol alarak seyreden 4 şüpheliye 7 bin 551 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 12 bin 600 lira idari işlem uygulandı. Polise saldırdıkları için gözaltına alınan FETÖ üyeleri polis merkezinde de görevlileri tehdit etti. "Devran dönecek" diye polisleri tehditler savuran zanlılara adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.