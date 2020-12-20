  • $7,6292
  • 9,3591
  • 461.546
  • 1408.32
  • Haberler
  • Yaşam
  • Alışverişe çıktığını söyleyen adama polisten cevap: Siz dışarı çıkmayın yeter ki, gerekirse ben getiririm
20 Aralık 2020 Pazar 09:19 | Son Güncelleme:

Alışverişe çıktığını söyleyen adama polisten cevap: Siz dışarı çıkmayın yeter ki, gerekirse ben getiririm

Alışverişe çıktığını söyleyen adama polisten cevap: Siz dışarı çıkmayın yeter ki, gerekirse ben getiririm
İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara polis memurları göz açtırmıyor. Durdurulan bir otomobilin sürücüsü, “Şuradan ekmek ve yiyecek alacaktım. Getirin o zaman yemeğimi eve” diyerek sitem etti. Sürücüye cevap veren polis memuru ise, “Siz dışarı çıkmayın yeter ki, gerekirse ben getiririm” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara polis memurları göz açtırmıyor. Durdurulan bir otomobilin sürücüsü, “Şuradan ekmek ve yiyecek alacaktım. Getirin o zaman yemeğimi eve” diyerek sitem etti. Sürücüye cevap veren polis memuru ise, “Siz dışarı çıkmayın yeter ki, gerekirse ben getiririm” dedi.

İHA'da yer alan habere göre Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara göz açtırmıyor. Yiğit Polis Merkezi ekipleri tarafından Hükümet Konağı civarında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetim yapıldı. Araçlarıyla sokağa çıkması neticesinde belgesi ve kısıtlamadan muaf olmayanlara ceza kesildi. Durdurulan bir otomobilin sürücüsü, “Çocuk bezi almaya çıkmıştım, bir kez olsun affedin” dese de 3 bin 150 lira ceza yemekten kurtulamadı.

"O ZAMAN YEMEĞİMİ EVE GETİRİN"

Ekmek ve yiyecek almaya çıktığını ifade eden başka bir sürücü ise, “Şuradan ekmek ve yiyecek alacaktım. Getirin o zaman yemeğimi eve” diyerek sitem etti. Sürücüye cevap veren polis memuru ise, “Siz dışarı çıkmayın yeter ki, gerekirse ben getiririm” dedi.

<p>Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, bu yıla göre 5 kat artırarak 2.5

Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk Kızılay gönüllüleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Son bir haftada 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.