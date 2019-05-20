Alev alev yanan otomobile vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Barış Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli vatandaşa ait 16 GV 0151 plakalı otomobil, Yeşeren Sokak üzerinde park halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gözlerinin önünde otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü. Alev alan otomobil çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA