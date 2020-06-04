ALES 2020 başvuruları ne zaman? ALES çıkmış sorular nelerdir?

ALES 2020 başvuruları ne zaman? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ertelenmişti. Sınava girecek olan adaylar sınav başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Lisans programında eğitim gören ya da lisans mezunu vatandaşlar sınava girebiliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yüksek lisans yapmak isteyen ya da üniversitelerin akademik kadrolarında çalışmak isteyen kişiler için yapılıyor. ALES çıkmış sorular nelerdir? ÖSYM'nin resmi sitesinden bulunan çıkmış sorular ve ALES başvuru tarihi haberimizde.

ALES 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sonrası 3 Mayıs’ta yapılması planlanan sınav ÖSYM tarafından ertelenmişti. ALES yeni sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlar 16 Ağustos tarihinde yapılacak. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuru tarihi 1 12 Ekim tarihleri arasında olacak.

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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlar 16 Ağustos tarihinde yapılacak. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuru tarihi 1 12 Ekim tarihleri arasında olacak.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.