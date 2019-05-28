  • $6,0475
  • 6,7718
  • 249.726
  • 87.378
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 11:22 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:22

Alaplı'da 5 katlı binada yangın paniği

Alaplı'da 5 katlı binada yangın paniği

Alaplı ilçesinde Karşıyaka Mahallesinde bulunan 5 katlı evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Alaplı Karşıyaka Mahallesi Kılçak Köyü üzerinde bulunan 5 katlı bir evin teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre teras katta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede diğer malzemelere sıçradı. Dumanı gören çevredeki sakinler durumu hemen ev sahiplerine, itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde yangının çıktığı eve gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangın kontrol altına alındı. Vatandaşların tedirgin bakışlarla izlediği yangında yaralanan olmazken, teras katın bir bölümü kullanılamaz hale geldi. 

Yangın esnasında teras katında kimsenin olmaması da can kaybını önledi. Polis yaşanan inceleme ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA) 

S-400 Mü, Patriot Mu? Hangisi Daha Etkili?

Geçen hafta kartal oto pazarı ziyaretinden sonra bu pazar Zeynep Kamil oto pazarını sizin için ziyar

Bu Pazar Sizin İçin Zeynep Kamil Oto Pazarından 45 İkinci El Fırsat Seçtik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bakan Akar operasyonu böyle yönetti!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.