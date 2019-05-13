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  3. Alanya'da 1.5 kilogram esrar ele geçirildi

Alanya'da 1.5 kilogram esrar ele geçirildi

Alanya'da 1.5 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, Adana’dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Faysal P. (20) isimli şüpheliyi saat 17.10 sıralarında Avsallar Mahallesi’nde bir otobüsten indiğini tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli Faysal P.’nin elindeki poşette 1 kilo 500 gram ele geçirildi. Gözaltına alınan Faysal P.'nin emniyetteki işlemlerinin arından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İHA

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