Aksaray'da TIR'ın çarptığı genç hayatını kaybetti

Yüksel Coşkun (44) idaresindeki 22 UB 407 plakalı TIR, Aksaray-Adana kara yolunun birinci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan'a (16) çarptı.

TIR sürücüsü kaza yerine bir kilometre uzaklıktaki Aksaray Emniyet Müdürlüğü KOM Uygulama noktasında durarak polis ekiplerine "bir şeye çarptığını" söyledi.

Olay yerine giden ekipler, aracın Baylan'a çarptığını ve gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

AA