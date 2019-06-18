Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8351
  • 6,5348
  • 253.148
  • 93.979
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aksaray'da minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şah Fırtına (40) yönetimindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü Fırtına ile araçta bulunan Alaattin Oya (45) ve Kenan Demir (54) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.      

Minibüs sürücüsünün de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Ünsal'ı görenler tanıyamadı
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
<p>Küçükçekmece Belediyesi´nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerle ağaç budamayı deneyimle

Ağaç Budamak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Ünlü isimlerin bedelli askerlik paylaşımları