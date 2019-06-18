Aksaray'da minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Mehmet Şah Fırtına (40) yönetimindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü Fırtına ile araçta bulunan Alaattin Oya (45) ve Kenan Demir (54) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsünün de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

(AA)