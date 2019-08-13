Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aksaray'da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1'i polis 9 yaralı

Aksaray'da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1'i polis 9 yaralı

Aksaray'da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1'i polis 9 yaralı

Aksaray’da meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1’i polis 9 kişi yaralandı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden de husumet olan iki grup arasında yaşanan maddi hasarla kaza sonrası tartışma çıktı.

Tartışma tarafların yakınlarının da müdahale etmesiyle bir anda sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine bu kez de çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle ayrıldı. Çıkan kavgada, olaylara müdahale eden 1 polis ile 8 kişi yaralandı. Yaralı polis memuru ve diğer 8 yaralı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis memuruna mukavemetten Osman T. (33) gözaltına alındı. Polis ekipleri grubun yeniden kavga etme ihtimali üzerine mahallede nöbet tutuyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Boşandıkları gün hastanelik olmuşlardı! Sebebi ortaya çıktı
Ebru Polat'a nazar değdi! Yine de 'devam' dedi
Ünlü manken Didem Soydan o soruyla annesini kızdırdı
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı 5 yıl aradan sonra imaj değiştirdi
<p>İzmir´de kendisine ait şirkette yöneticilik yapan inşaat mühendisi Osman Kaba, işlerini çocukları

Ağaç Evde Konaklamak İçin Sıraya Girdiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanları

Göstericiler Hong Kong havalimanını işgal etti