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30 Mayıs 2019 Perşembe 14:31 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:31

Aksaray'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Aksaray'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Aksaray'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Faik Oğuzhan Tekten (20) yönetimindeki 68 AAC 198 plakalı motosiklet, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde, Gürbüz Tüzün (74) idaresindeki 68 KL 670 plakalı hafit ticari araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tekten, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü Tüzün, gözaltına alındı. 

(AA)    

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