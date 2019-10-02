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Aksaray'da çocuk parkında yangın

Aksaray'da çocuk parkında yangın

Aksaray'da bir çocuk parkında çıkan yangında oyun aletleri kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi 2671. Sokak'taki çocuk parkının oyun aletleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Yangını gören mahalle sakinleri alevlere müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale geldi. 

Mahalle sakinleri, yangına sebep olanların bir an önce bulunmasını istedi.

AA

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