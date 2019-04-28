Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aksaray polis okulunda talihsiz kaza: 2 yaralı

Aksaray polis okulunda talihsiz kaza: 2 yaralı

Aksaray polis okulunda talihsiz kaza: 2 yaralı

Aksaray POMEM’de bir teknisyen silahını temizlediği sırada tabanca ateş aldı. Olayda teknisyen ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Olay, Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, POMEM’de teknisyen olarak görev yapan Yaşar K.’nin (48), silahını temizlediği sırada doldur boşalt yaparken silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Yaşar K.'nin elinden girip çıkarken, yanındaki teknisyen arkadaşı Faik D.'nin (48) sırtına isabet etti. Yaralanan iki teknisyen, mesai arkadaşlarının çağırdığı 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Mutluluk sebebim Cenk
Sırada beyazperde var 
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Tunceli´de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı. İsmi ö

Yolda yatan köpeği araç çarpmadan kaldırmak için ikna etmeye çalışan genç kız kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı