Aksaray polis okulunda talihsiz kaza: 2 yaralı

Olay, Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, POMEM’de teknisyen olarak görev yapan Yaşar K.’nin (48), silahını temizlediği sırada doldur boşalt yaparken silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, Yaşar K.'nin elinden girip çıkarken, yanındaki teknisyen arkadaşı Faik D.'nin (48) sırtına isabet etti. Yaralanan iki teknisyen, mesai arkadaşlarının çağırdığı 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA