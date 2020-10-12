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  • AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı... Kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor
12 Ekim 2020 Pazartesi 18:20 | Son Güncelleme:

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı... Kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı... Kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor
DHA

Yağışların öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinde başlaması, öğle saatlerinden sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

DHA'nın aktardığı habere göre, AKOM ayrıca"Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor." açıklamalarında bulundu.

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