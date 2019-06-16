Akıllı saat iki iş adamının ihanetini ortaya çıkardı

Sabah'ın haberine göre; İş dünyasından iki ünlü erkek, eşlerine ihanet ederken yakayı ele verdi. Acemi çapkınların foyası, akıllı saatlerindeki sağlık uygulaması yüzünden ortaya çıktı.

"ÇARPINTIM TUTTU"

İlk olayda; aldatılan eş, seyahatten dönen kocasının saatindeki sağlık uygulamasından attığı adım sayısının hep gece 01.00'den sonra arttığını ve nabzının 160'a çıktığını görünce durumu çözdü. Evde olay çıktı. "Çarpıntım tuttu, rüya görüyordum" diyen eşin ihaneti ortaya çıktı.

"İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİYORUM"

İkinci vaka ise her gün yürüyen, özel yemekler sipariş edip özel süt tüketen bir çift arasında yaşandı. Bodrum'da yaşayan sportmen erkeğin belli günlerde 'iş görüşmesine gidiyorum' diyerek ortadan kaybolduğu karısının gözünden kaçmadı. Akıllı saat uygulamasını inceleyen kadın, kalori ve nabızları rapor rapor dökerek acı gerçeği ortaya çıkardı.