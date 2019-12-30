Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9486
  • 6,6668
  • 289.225
  • 114281
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Akıllı inekten çikolatalı süt! Vatandaşların ilgi odağı oldu

Akıllı inekten çikolatalı süt! Vatandaşların ilgi odağı oldu

Akıllı inekten çikolatalı süt! Vatandaşların ilgi odağı oldu

Gümüşhane’de iş insanı Cemil Tanguroğlu’nun girişimiyle başlayan projeyle, memelerinden muz, çilek ve çikolata aromalı sütün yanı sıra ayran veren ’Akıllı İnek’ otomatı, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu. Projeyle, özellikle çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Kentte girişimci iş insanı Cemil Tanguroğlu tarafından Ar-Ge çalışması 4 yıl süren ’Akıllı İnek’ projesi hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açılışını yaptığı, memelerinden muz, çilek ve çikolata aromalı sıcak sütün yanı sıra ayran veren ’Akıllı İnek’ otomatı, kısa sürede ket sakinlerinin beğenisini topladı. Kentteki Fatih Parkı’nda oluşturulan özel platformda sergilenen ’Akıllı İnek’ otomatında halk, soğuk havalarda sıcak süt içme imkanı buluyor. Yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan projeyle, Türkiye’nin yerli ve milli içecekleri süt ve ayranı daha çok tanıtıp, özellikle çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

TERCİHE GÖRE SÜT SEÇENEKLERİ

Projenin satış sorumlusu Hilal Köse ise kent sakinlerinin ’Akıllı İnek uygulamasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Burada tercihe göre süt seçenekleri var. Talep edilen süte göre menüden seçiyorum, ineğin memesinden akan sütü müşterilerimize sunuyorum. Hizmete gireli 3 gün oldu ve talep çok güzel. Gümüşhane soğuk bir memleket. Sütün hem sağlıklı, hem de sıcak olması talebi artırıyor. Sütümüz çok beğeniliyor" dedi.

Yeğenine süt alan Sevda Böcek ise "Gümüşhane, soğuk bir şehir. Süt hem sıcak hem de çok sağlıklı. Çok faydalı bir uygulama. İnşallah devamı gelir, biz çok memnunuz" dedi.

(DHA)


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'
<p>ABD´nin Hawaii eyaletindeki Waimalu bölgesinde bir elektronik alet mağazasından çaldığı ürünle ka

Mağaza Çalışanı Kadın, Soyguncuyu Böyle Durdurdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler