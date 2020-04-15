Akdeniz'de korkutan deprem! Adana ve Hatay'da da hissedildi

Merkez üssü Hatay'ın Suriye sınırı olan deprem, 10.40'da meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde ölçülen deprem Adana'dan da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre aynı bölgede saat 01.38'de 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Dün gece gerçekleşen depremin 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, 10.40'da meydana gelen depremin 24 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.