Akdeniz'de ekmekler pişiyor, çorba kazanları kaynıyor

Akdeniz Belediyesi, Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın ilan ettiği sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gereken tüm tedbirleri aldı. Kazanlı Mahalle Evi’nin kursiyerleri ile gönüllü kadınlardan oluşan bir ekip, mahallede bulunan bir tesiste hem binlerce sac ekmeği üretiyor, hem de kazanlar dolusu çorba pişiriyor. Hazırlanan sıcak çorba ve yufka ekmekler, 65 mahallenin muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kursiyer kadınlar ve gönüllüler çalışıyor

Çalışmaları yerinde denetleyen Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 20 bin ekmek dağıttıklarını hatırlatarak; “Bu hafta sonu da bir ilke imza atarak farklı bir şey yapmak istedik. Bu kez sadece somun ekmek değil, kültürümüzün bir parçası olan sac ekmeğinden de yaparak insanlarımıza ulaştıralım dedik. Gerekli tüm malzemelerimizi hazırladık ve kursiyerlerimize ve Kazanlılı kadınlara teslim ettik. Ayrıca kazanlar dolusu çorba da pişiriyor ve insanlarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

20 bin somun, 10 bin yufka ekmek, 20 bin kâse çorba dağıtılacak

Bu çalışma sayesinde, dayanışma ve imecenin en güzel örneğini sergilerken, kadınlara da istihdam sağladıklarını kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, “İnşallah bugün 20 bin somun ekmeğin yanı sıra, 10 bin sac ekmeği ve 20 bin kâse sıcak çorba dağıtarak, hem insanlarımızın olası mağduriyetini önleyecek, hem de ümit ve moral vereceğiz. Bu hizmeti vatandaşlarımıza ulaştıran muhtarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu zorlu günleri hep birlikte, dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

“Sizler evinizde kalın, biz sizin için sokaktayız!”

Başkan Mustafa Gültak; evlerinde kalmaları için vatandaşlara çağrıda da bulunarak, sözlerini şöyle sonlandırdı; “Bizler de tüm sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve belediye çalışanları olarak, sokağa çıkamayan insanlarımız için bugün sokaktayız. Bu riskli günlerde insanlarımız için elimizden gelen ne varsa yapacağız, her türlü imkânı kullanacağız. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uyun ve lütfen evde kalın. Sosyal mesafenizi koruyun, maske ve eldiven kullanın. Dezavantajlı görünen bu günlerin; bir tarım, turizm ve ticaret ülkesi olmamız nedeniyle bir avantaja dönüşeceğine inanıyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın.”

Başkan Gültak, açıklamasından sonra pişirilen yufka ekmek ve hazırlanan sıcak çorbaları, Kazanlı’da yaşayan ihtiyaç sahibi bazı vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı, evlerinden çıkmamaları konusunda da onları uyardı.

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