Seçim sonuçları son dakika oy oranları

Açılan sandık sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL’DA SON DURUM NEDİR?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı... İstanbul'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Anadolu Ajansı'ndan alınan verilere göre; İstanbul'da birçok ilde oyların sayımına geçildi. Şu ana kadar sandıkların yüzde 4.04'ü açıldı.

10 MİLYON 560 BİN 963 SEÇMEN...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılan ilk Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu. İstanbul'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.

BİTLİS'TE SON DURUM

Bitlis’te son durum… Oyların yüzde 90’dan fazlası sayıldı

Türkiye bugün 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimlerinde gözlerin çevrildiği illerden Bitlis’te oyların yüzde 90’dan fazlası sayıldı. AK Parti seçim önde götürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinde oyların sayım işlemi devam ediyor. Sandıkların erken kapandığı Bitlis’te oyların yüzde 95’ten fazlası sayıldı.

AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay resmi olmaya sonuçlara göre oyların 44’ünü aldı. İkinci sıradaki Faruk İşlek yüzde 33.2 oy oranına ulaştı.

ŞIRNAK

2014 yerel seçimlerini HDP'nin %59 ile kazandığı Şırnak'ta büyük sürpriz yaşanıyor...İşte Şırnak'ta 31 Mart yerel seçimlerinde son durum…

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için bugün sandık başına gitti. 2014 yerel seçimlerini HDP'nin %59 ile kazandığı Şırnak'ta büyük sürpriz yaşanıyor...İşte Şırnak'ta 31 Mart yerel seçimlerinde son durum…

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılan ilk Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adanalılar, büyükşehir belediyebaşkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti.

Şırnak'ta saatlerin 16.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.