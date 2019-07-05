İzmir'de kırmızı ışıkta alkollü olarak genç kıza çarpan sürücünün örnek ceza alınması isteniyor

İzmir'de 17 yaşındaki kızlarını kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücünün çarpması sonucu kaybeden aile, "cinayet" diye nitelendirdikleri kazada tutuklu sanığın "örnek ceza" almasını istiyor.Bürge Yolbilir, 27 Nisan'da, Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kuzeni 15 yaşındaki M.G. de hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olaydan yaklaşık 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde ise sürücünün 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tutuklanan Bekir Karaaslan hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, mahkemece kabul edildi. Sanık, eylül ayında hakim karşısına çıkacak.

"SÜRÜCÜ TAM VE ASLİ KUSURLU"

İddianamede, "Olay anında ışıklı kavşakta yayalara yeşil, araçlara ise kırmızı ışık yandığı, Bürge Yolbilir ile M.G. kavşaktan yaya şekilde karşıya geçtiği sırada şüphelinin kırmızı ışık ihlali yaparak idaresindeki araçla Bürge Yolbilir'in ölümüne, M.G'nin yaralanmasına sebep olduğu" bilgileri yer aldı.

Aracın belirlenen hız limitinin, olay yerindeki hız limiti olan 50 kilometrenin üzerinde bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, "Alkollü araç kullanan sürücünün tam ve asli kusurlu olduğu anlaşılmaktadır." vurgusu yapıldı. Olay yeri inceleme raporunda ise "olay yerinde fren izi bulunmadığı, sürücü koltuğu civarından yoğun alkol kokusu geldiği, bu kokunun sol ön sürücü koltuğu paspas üzerine dökülen sıvıdan geldiği" tespiti yer aldı. Baba Eyüp Yolbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının acısının hala yüreklerinde olduğunu belirterek, "trafik kazası" denemeyecek bir "cinayet" ile kızını kaybettiğini söyledi.

Sanığın, "polise mukavemet", "bıçakla yaralama", "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" gibi suçlardan sabıkası olduğunu öğrendiklerini dile getiren Yolbilir, şöyle konuştu:

"Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Eylül ayında görülmeye başlanacak davadan örnek bir karar çıkmasını istiyoruz. Biz izleyemedik ama MOBESE kamerasında her şeyin çok net olduğunu biliyoruz. Kırmızı ışık ihlali ve hızlı olduğu çok bariz. Cinayet gibi kazanın peşinde olacağız. Her şey ortadayken adil ve örnek bir karar bekliyoruz. Kimsenin bundan cesaret almasını istemiyoruz. Kızımız öldü ama başka suçlar işlemesin, başka canlar yanmasın."

5 Temmuz'un kızının doğum günü olduğunu hatırlatan Yolbilir, bunun için de çok üzgün olduklarını aktardı. Kızının yaşından çok olgun biri olduğunu belirten Yolbilir, "Bugün onun doğum günü ve ne durumda olduğumuzu bir düşünün. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Maalesef anlatamıyorum. O 'melek' gibi bir çocuktu." ifadelerini kullandı.

KAZA GÜNÜ ÜNİVERSİTE SINAVLARI İÇİN KURS BAKMIŞLAR

Anne Firdevs Yolbilir de kızının 5 Temmuz'daki doğum günü için planları olduğunu vurguladı. Kızının çok başarılı olduğunu anlatan Yolbilir, "Bana hep 'öyle bir doğum günü yapacağız ki unutulmayacak' diyordu. Geleceğe dair çok güzel planları vardı. Kazanın olduğu gün üniversite sınavları için kurs bakmıştık. Yol boyu da hayallerinden konuşmuştuk. Sürücü, yapmış olduğu zalimlikle bu ölüme sebebiyet verdi. Çok inançlıydı. 'Öyle bir donanıma sahip olayım ki yolundan sapanları döndürmeye vesile olayım' derdi. Çok araştırırdı." diye konuştu.

(AA)