Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4853
  • 8,824
  • 464.754
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aile ziyaretinde akraba terörü
08 Eylül 2020 Salı 22:56 | Son Güncelleme:

Aile ziyaretinde akraba terörü

Aile ziyaretinde akraba terörü

Afyonkarahisar'a annesini ziyarete giden Hülya Dağcı, 2 kardeşi ve kuzeniyle birlikte akrabaları tarafından dövüldü. Dağcı, “5 yıldır her gördüklerinde saldırıyorlar. Ölmeden önce sesimizi duyun” dedi.

İstanbul’da yaşayan Hülya Dağcı (41), Afyonkarahisar’da yaşayan annesini hastalanması üzerine ziyarete gitti. Dağcı, kardeşleri Selim Dağcı (35), Mehmet Dağcı (36) ve amcasının kızı Sevim Dağcı ile birlikte 1 Eylül’de, Emirdağ Halk Pazarı’na gitti.

5 YILDIR DÖVÜYORLAR

Dedelerinin kardeşinin kızı S.K. ve eşi, bir grup akrabalarıyla birlikte Dağcı ile yanındakileri darp etti. Akrabalarını polise şikayet eden Hülya Dağcı, saldırının nedenini şu sözlerle anlattı: “2015’te halamın eşi Ş.K. ve başka bir akrabam, yaylada tek yaşayan kardeşimin eşini darp etti. 2016’da hiç alakamız olmayan bir konudan bize saldırdılar. 5 yıldır süren olaylarda saldırganlar ceza almadı. Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun.”

Saldırganların kendisini erkek kardeşinin “Öldü bırakın” demesi üzerine bıraktığını söyleyen Dağcı, yaşanan olayı da şu sözlerle anlattı:

‘KOVAYI SİPER ETTİM’

“Halam S.K. ve eşi Ş.K. ile uzaktan amca çocuğu olan D.D. ve eşi H.D. ile toplam 12 kişi saldırdı. Eniştem Ş.K., tezgahta duran bıçağı eşinden istedi. Bıçakla bana saldırdı. Bu sırada yerden aldığım üzüm kovasını kendime siper ettim, böylelikle boynuma gelen bıçak darbelerini hafif atlattım.”

İhanet anlaşması için tarih belli oldu
Adalet Bakanlığından koronavirüs açıklaması: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur
G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Apple iPhone 12 tanıtım tarihini açıkladı!
Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu
Kenan Doğulu ve Beren Saat Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazeledi!

Kenan Doğulu ve Beren Saat Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazeledi!

KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan gör�

KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan görüntüler

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya &#

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya çıktı

Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başlad�

Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başladı