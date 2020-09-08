Aile ziyaretinde akraba terörü

İstanbul’da yaşayan Hülya Dağcı (41), Afyonkarahisar’da yaşayan annesini hastalanması üzerine ziyarete gitti. Dağcı, kardeşleri Selim Dağcı (35), Mehmet Dağcı (36) ve amcasının kızı Sevim Dağcı ile birlikte 1 Eylül’de, Emirdağ Halk Pazarı’na gitti.

5 YILDIR DÖVÜYORLAR



Dedelerinin kardeşinin kızı S.K. ve eşi, bir grup akrabalarıyla birlikte Dağcı ile yanındakileri darp etti. Akrabalarını polise şikayet eden Hülya Dağcı, saldırının nedenini şu sözlerle anlattı: “2015’te halamın eşi Ş.K. ve başka bir akrabam, yaylada tek yaşayan kardeşimin eşini darp etti. 2016’da hiç alakamız olmayan bir konudan bize saldırdılar. 5 yıldır süren olaylarda saldırganlar ceza almadı. Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun.”

Saldırganların kendisini erkek kardeşinin “Öldü bırakın” demesi üzerine bıraktığını söyleyen Dağcı, yaşanan olayı da şu sözlerle anlattı:

‘KOVAYI SİPER ETTİM’



“Halam S.K. ve eşi Ş.K. ile uzaktan amca çocuğu olan D.D. ve eşi H.D. ile toplam 12 kişi saldırdı. Eniştem Ş.K., tezgahta duran bıçağı eşinden istedi. Bıçakla bana saldırdı. Bu sırada yerden aldığım üzüm kovasını kendime siper ettim, böylelikle boynuma gelen bıçak darbelerini hafif atlattım.”