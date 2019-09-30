Ahsen teröre uçan tekme attı  

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde yaşayan ve 4 yıl önce PKK’lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurarak, tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek düzenlediği saldırılarda büyük mağduriyet yaşayan Ahsen Sümbül ve ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce maddi destek sunuldu. Kurum, yaşadığı travmayı atlatabilmesi için Diyarbakır Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyan Sümbül’ü tekvando kursuna yönlendirdi. Sümbül, Sivas’ta 5-8 Eylül’de gerçekleştirilen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları’da ikinci olmayı başardı

DEVLET DESTEK OLDU

Sümbül, yaşadıkları maddi sıkıntılar üzerine devletin kendilerine destek sunduğunu aktardı. “Devletten düzenli maaş alıyoruz, geçimimizi öyle sağlıyoruz. Tekvando kursu olduğunu öğrenince önce erkek kardeşim eğitim almaya başladı. Sonra hocamla tanıştım. Hocam da fiziki yapımın tekvandoya uygun olduğunu belirtti. Ben de kursa katıldım” diyen Sümbül, katıldığı ilk büyük organizasyonda 45 ilden gelen 400 sporcu arasında Türkiye ikincisi seçildiğini kaydetti.