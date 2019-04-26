Ahırda gizlice boks antrenmanı yaptı, gümüş madalyaya uzandı

İlkadım ilçesindeki Uzgun Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Yunus Emre Yurtsever, kendisini en büyük hayali olan boks sporuna adadı. İlk zamanlar bir boks kulübüne yazılan ancak daha sonra babasının göndermek istemediği Yurtsever, babasından gizli şekilde oturdukları evlerinin altındaki ahırda ve mahallede boş arazilerde boks çalışmasına devam etti. Gizli çalışmalarını gören babası Ali Yurtsever, pes etmeyeceğini anladığı oğlunu yeniden boks kulübüne yazdırdı. Antrenörü Nihat Bilir ile sıkı bir eğitime giren Yunus Emre Yurtsever, geçtiğimiz günlerde de Mersin’de düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası’nda katıldı. Azmiyle dikkat çeken ve çalıştığı ahırda samanlara yumruk atarak çalışmalarını sürdüren Yunus Emre Yurtsever, katıldığı şampiyonada 46 kiloda Türkiye ikincisi olup, gümüş madalya kazandı.

"RİNG BENİM OLMAZSA OLMAZIM"

Mahallede babasının hayvancılık ile uğraştığı anlatan Yunus Emre Yurtsever, ilk kez katıldığı yarışmada ilk madalyasını aldığını belirtti. Yurtsever, “Ring benim olmazsa olmazım. Abilerimi televizyon başında izlediğim zaman hep onlara özenirdim. Efsanevi boksör Muhammed Ali en büyük idolümdür. İnşallah ileride onun gibi tarihe altın harflerle kazanır başarılara imza atarım. Babam beni ilk başlarda boksa yazdırdı. Daha sonra başka sebeplerden dolayı almak zorunda kaldı. Ama ben boksu çok sevdiğim için hiç bırakmadım. Babamdan gizli gizli ahırda samanlara vurarak veya köyümüzdeki boş alanlarda hep boks çalıştım. Babam benim çalıştığımı görünce dayanamadı beni boksa tekrar yazdırdı. Antrenörüm Nihat Bilir'in beni çok iyi yetiştirmesiyle Mersin'de yapılan Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak doğru yolda olduğumu aileme ve herkese gösterdim. Hedefim çok sevdiğim ülkemi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında temsil etmek" dedi.

"AZMİYLE İLK MADALYASINI KAZANDI"

Yunus Emre ile şampiyonaya köyde ve salonda en iyi şekilde hazırlandıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını ifade eden Antrenör Nihat Bilir de "Hedefler koyduğun yolda ilerlemek için çok çalışmanız gerekiyor. Yunus Emre Yurtsever'i babası bize getirdiğinde sıkı bir çalışma moduna girdik. Mersin'de yapılan şampiyonada 46 kiloda Yunus, azmi sayesinde ilk madalyasını kazandı. Tabii ki bununla yetinmeyeceğiz. Hedefimiz Yunus'la nice başarılara imza atmak ve Avrupa ve dünyada ses getirecek başarılara imza atmak. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"ARA VERMESİNİ İSTEDİK AMA ARKASINDAYIZ"

Boks yaparken bazı sebeplerden dolayı kızıp boksa ara vermesini istediğini ama oğlunun azmine yenik düştüğünü dile getiren Baba Ali Yurtsever şunları söyledi: "Sporu destekleyen bir aileyiz ama bazı sebeplerden dolayı oğlumun boksa ara vermesini istemiştim. Kararıma Yunus çok üzülmüştü. Bazen ortalıktan kaybolan oğlumun gizli gizli tek başına idman yaptığını gördüm. Daha fazla dayanamayarak kararımdan vazgeçtim. Oğlumun elde ettiği ilk madalya ile ne kadar doğru bir karar verdiğimi de gördüm. Şimdi sonuna kadar oğlumun arkasındayız. İnşallah altın madalya da gelecek"

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Oğlunun ringde darbelere maruz kalmasından dolayı üzüldüğünü kaydeden anne Neşe Yurtsever ise "Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların saçının tek bir teline zarar gelse dünyamız kararır. Boks sporu yapmamasını başka bir sporla uğraşmasını istiyordum ilk başlarda. Ama Yunus'un ne kadar azimli ve kararlı olduğunu görünce oğlumu desteklemeye karar verdim. Ana yüreği karşısındaki rakibi de ana kuzusu. Ama bu da bir spor, çaresiz desteklemek zorundayız" diyerek oğlunun başarısıyla gururlandıklarını söyledi.

DHA