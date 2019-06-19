Ağrı'da Roma dönemine ait 150 adet sikke yakalandı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ilçesi Karabulak Yol Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, Roma dönemi ait (150) adet bronz sikke ile birlikte araçta bulunan (3) şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İHA