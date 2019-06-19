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  3. Ağrı'da Roma dönemine ait 150 adet sikke yakalandı

Ağrı'da Roma dönemine ait 150 adet sikke yakalandı

Ağrı'da Roma dönemine ait 150 adet sikke yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 150 adet bronz sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ilçesi Karabulak Yol Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, Roma dönemi ait (150) adet bronz sikke ile birlikte araçta bulunan (3) şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İHA

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