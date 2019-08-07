Ağrı'da PKK/ KCK operasyonu: 10 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patnos ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, örgüt propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik 5 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan kişilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 zanlı ise tutuklandı.

AA