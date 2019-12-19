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  3. Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengilili Köyü Bölgesinde koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan İl Jandarma ekiplerince Ağrı-Anakaya Köyü mülki sınırları içerisinde düzenlenen yol kontrol ve arama çalışmaları sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs içerisinde hareketlerinden şüphelenen ekipler tarafından düzensiz göçmen olduğu anlaşılan bir şüpheli şahısın çantasında yapılan aramada, reçine halinde bin 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.


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